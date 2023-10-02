Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом Международного конкурса «Старт звезды»

19:33, 02 октября 2023, ПАИ

Студентка Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Анна Яковлева стала лауреатом 1 степени в номинации «Народный вокал» Международного конкурса-фестиваля «Старт звезды». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге 22-23 сентября. Его организатором стало творческое объединение «Триумф» при поддержке Международной академии музыки Елены Образцовой и Санкт-Петербургской академии последипломного образования.

Профессиональное жюри в составе Петра Захарова, Ольги Абдулиной, Татьяны Шастиной, Натальи Решетниковой отметило профессионализм псковской участницы.

Награды Анне Яковлевой вручили на гала-концерте. Помимо диплома лауреата 1 степени псковичка стала обладательницей специального приза «За сохранение народных традиций» и сертификата на бесплатную поездку на конкурс в Иркутск.

Добавим, что подобные конкуры-фестивали проводятся в целях выявления и поддержки талантливой молодёжи, популяризации искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, открытия новых имён и талантов в области искусств.