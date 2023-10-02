Болгария ввела запрет на въезд российских автомобилей
Болгария ввела официальный запрет на въезд российских автомобилей на территорию республики, пишет газета «Известия» со ссылкой на таможенное ведомство страны.
«Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, действует и в отношении транзитных поездок через территорию страны», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте таможни.
Допускаются исключения для приобретенных в России автомобилей для нужд дипломатических и консульских представительств, действующих на территории ЕС. При этом уже находящиеся на территории Евросоюза автомобили должны покинуть страну не позднее чем через шесть месяцев с даты въезда в неё, повторный въезд или продление разрешения на временный ввоз исключены.
Ранее также сообщалось, что въезд российских автомобилей на свою территорию запретили Эстония, Латвия и Литва.
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