Болгария ввела запрет на въезд российских автомобилей

20:53, 02 октября 2023, ПАИ

Болгария ввела официальный запрет на въезд российских автомобилей на территорию республики, пишет газета «Известия» со ссылкой на таможенное ведомство страны.

«Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, действует и в отношении транзитных поездок через территорию страны», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте таможни.

Допускаются исключения для приобретенных в России автомобилей для нужд дипломатических и консульских представительств, действующих на территории ЕС. При этом уже находящиеся на территории Евросоюза автомобили должны покинуть страну не позднее чем через шесть месяцев с даты въезда в неё, повторный въезд или продление разрешения на временный ввоз исключены.

Ранее также сообщалось, что въезд российских автомобилей на свою территорию запретили Эстония, Латвия и Литва.