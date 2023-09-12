Латвия запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России
Латвия с 12 сентября запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенное управление Латвии при службе госдоходов.
«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещён въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», – говорится в сообщении на сайте службы.
По данным ведомства, если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, транспортное средство будет конфисковано.
Ранее сообщалось, что таможенные органы Литвы будут конфисковывать российские автомобили.
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