Латвия запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России

20:56, 12 сентября 2023, ПАИ

Латвия с 12 сентября запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенное управление Латвии при службе госдоходов.

«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещён въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», – говорится в сообщении на сайте службы.

По данным ведомства, если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, транспортное средство будет конфисковано.

Ранее сообщалось, что таможенные органы Литвы будут конфисковывать российские автомобили.