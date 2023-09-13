Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами

10:26, 13 сентября 2023, ПАИ

Эстония с 10:00 13 сентября запретила въезд в страну транспорта с номерными знаками России, пишет газета «Известия» со ссылкой на МВД прибалтийской страны.

«С 10:00 Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации, поскольку они подпадают под действие санкций», – сказано в сообщении.

При этом Эстония следует опубликованной 8 сентября Европейской комиссией дополнительной интерпретации санкций, введенных в отношении РФ, согласно которой зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Евросоюза.

Запрет на въезд автомобилей с номерами России действует независимо от основания пребывания его владельца или пользователя в Эстонии или Европейском Союзе. Автомобилям с российскими номерами разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна планирует 14 сентября поднять в правительстве вопрос, что делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами.

Отметим, что ограничение было согласовано с Латвией и Литвой, которые днём ранее уже запретили въезд автомобилей с российскими номерами.