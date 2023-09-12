Таможенные органы Литвы будут конфисковывать российские автомобили

19:45, 12 сентября 2023, ПАИ

Таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций в отношении РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу МВД балтийской республики Агне Билотайте.

«Любой человек, пересекающий границу, будь то гражданин России или ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, не имеющий документов, подтверждающих, что он едет транзитом в Калининград, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», – сказала Билотайте.

Как пояснил радио представитель литовской таможни Роландас Юргайтис, до сих пор правовой статус зарегистрированных в РФ транспортных средств не был прояснён. По его словам, «в новом разъяснении подчёркнуто, что если [автомобиль] зарегистрирован в России, с российскими номерами, то он не может быть ввезён» на территорию ЕС.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, за последние полтора года на литовскую территорию въехало около 58 тыс. автомобилей с российскими номерами, сообщает радио. В материале отмечается, что запрет на въезд не будет распространяться на автомобили с белорусскими регистрационными знаками.