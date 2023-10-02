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Общество

В Печорах расчищают найденные при раскопках деревянные мостовые

Найденные при раскопках деревянные мостовые расчищают на улице Псковской в Печорах, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как в XVIII веке выглядела улица, переходящая в дорогу на Псков.

Верхние брёвна, лежащие параллельно траншее, по-видимому, являются лагами, на которых лежал верхний ярус мостовой, отмечается в сообщении. В XX веке, прежде чем замостить улицу булыжником, поверхность дороги выровняли, верхний изветшавший ярус деревянной мостовой сняли и подсыпали песок, на который и положили булыжник.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на улице Псковской в Печорах под слоем песка были найдены остатки верхнего яруса деревянных мостовых.

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