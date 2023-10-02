Силуанов: Средняя пенсия в 2024 году вырастет до 23,2 тысячи рублей

14:11, 03 октября 2023, ПАИ



Размер средней пенсии в России в 2024 году составит 23,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, пишет «Российская газета».

Он отметил, что пенсии проиндексируют на 7,5% (это прогнозируемый уровень инфляции), после чего ее средний размер составит 23 тыс. 244 рубля. Всего на выплату пенсий будет потрачено 600 миллиардов рублей.

Как ранее заявили в Минтруде, на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки предполагается потратить свыше 16 трлн рублей. Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок.