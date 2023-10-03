Игорь Сопов положительно оценил работу штаба Общественного наблюдения за выборами

17:51, 03 октября 2023, ПАИ

Работу Общественного штаба наблюдения за выборами в единый день голосования 2023 года председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов оценил положительно. Об этом глава облизизбиркома заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сразу давайте отметим, что штаб общественного наблюдения – совершенно отдельная организационная структура, которая в принципе к избирательной комиссии Псковской области и к избирательной системе никакого отношения не имеет. Мы не принимаем участие в непосредственно организации деятельности этого штаба, но по просьбе этих коллег мы туда направляем членов Избирательной комиссии Псковской области, чтобы они могли там дежурить и общаться с избирателями, если у них возникают какие-то вопросы», – отметил Игорь Сопов.

Также руководитель облизбиркома рассказал, что сотрудники избиркома проводили обучающие семинары для наблюдателей от Общественной палаты Псковской области.

Кроме того, Игорь Сопов напомнил, что штабы Общественного наблюдения начали появляться в регионах с 2020 года. «Они [штабы Общественного наблюдения за выборами. – ПАИ] как раз были призваны объединять различные наблюдательские сообщества, избирателей и непосредственно на месте, на площадке, объяснять основы наблюдения за выборными кампаниями. Я могу сказать, что опыт работы таких штабов в Псковской области мы оцениваем, как положительный по одной простой причине: это ещё одна точка, где наши избиратели могут познакомиться с ходом голосования и задать все интересующие вопросы и, соответственно, посмотреть визуально, как проходят выборы. Мы считаем, что продолжать работу в этом направлении необходимо. И, конечно, такой штаб необходимо организовывать», – заключил он.

Напомним, что в Псковской области проходило трёхдневное голосование на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Добавим, что открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входило 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.

Всего на выборах работало 597 общественных наблюдателей.