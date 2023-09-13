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Общество

ВИДЕО. О работе общественных наблюдателей на выборах рассказали псковичам 

596 общественных наблюдателей следили за ходом голосования во время выборов в этом году в Псковской области. В рамках программы «Тема недели» во время дней, когда проводились выборы, секретарь общественного штаба наблюдения за выборами в Псковской области рассказал о подготовке наблюдателей, а также о работе Центра общественного наблюдения.

 

«Подготовкой и курированием наблюдателей на участках непосредственно занимался Общественный штаб по наблюдению за выборами, который создан при Общественной палате Псковской области», – отметил Илья Никитин.

По его словам, во всех муниципалитетах и в Пскове прошли семинары по обучению наблюдателей.  Всего состоялось 26 подобных мероприятий.

«В основном во время обучения наблюдатели задавали вопросы, что делать при обнаружении нарушения. Как раз к таким случаям мы их и готовили, и делали на это упор. Главное правило – не вступать в конфликт. Наблюдатели не участники какого-либо конфликта, они просто наблюдают и фиксируют, а затем передают информацию в штаб», – обратил внимание секретарь штаба.  

За ходом выборов в Псковской области наблюдатели следили не только на избирательных участках, но и в центре общественного наблюдения.

Добавим, что открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. 

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