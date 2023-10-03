Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами подводят в медиацентре ПАИ

12:01, 03 октября 2023, ПАИ

Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами в единый день голосования 2023 года на территории Псковской области подводят в медиацентре ПАИ сегодня, 3 октября.

Как оценивает работу общественников облизбирком, какие нарушения выявил штаб, как и когда штаб начнёт готовиться к следующим выборам, будут ли изменения в составе?

Об этом расскажут председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и председатель Общественной палаты Псковской области, член штаба общественных наблюдателей Наталья Горбачёва.