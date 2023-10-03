Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут передать памятные подарки жителям Херсонщины

Жители Псковской области могут передать памятные подарки для жителей Херсонской области. О старте акции, приуроченной ко Дню воссоединения новых регионов с Россией, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Любой желающий может принести в муниципальные центры добровольчества сувенир или памятную вещь, а также книги, которые будут отправлены и переданы жителям Херсонской области. Акция будет идти до конца месяца.

Псковичи могут передать памятные подарки жителям Херсонщины. Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области

Отметим, что общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы, исходя из потребностей населения. Сейчас активно идёт подготовка к осенне-зимнему периоду. Так, например, ведётся сбор тёплой одежды и продуктов длительного хранения. В Херсонскую область уже поставлены канистры со специализированным средством, которое служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки.

Передать посылку волонтёрам центра в Пскове можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на улице Конной, 2. Пункты сбора открыты во всех муниципалитетах Псковской области. Чтобы найти нужный пункт сбора в различных муниципальных образованиях, можно воспользоваться интерактивной картой. Карта доступна по ссылке: https://clck.ru/32iXb3.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Добавим, что ранее о помощи подшефным районам Херсонской области рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

Третий трек-поход «Молодёжный» прошёл в Изборске
03 октября 2023

Николай Соколов – о работе главы Новоржевского района: Контакта с областью как не было, так и нет
03 октября 2023

Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами подвела Наталья Горбачёва
03 октября 2023

Армен Мнацаканян – о проблемах с началом отопительного сезона в Новоржевском районе: Это системные ошибки главы муниципалитета
03 октября 2023

О штормовом ветре предупреждают псковичей
03 октября 2023

Великолучане присоединились к военно-патриотической игре Союза городов воинской славы
03 октября 2023

Учащиеся великолукского лицея № 10 встретились с участником СВО
03 октября 2023

Псковичи могут передать памятные подарки жителям Херсонщины

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...