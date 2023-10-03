Псковичи могут передать памятные подарки жителям Херсонщины

16:26, 03 октября 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут передать памятные подарки для жителей Херсонской области. О старте акции, приуроченной ко Дню воссоединения новых регионов с Россией, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Любой желающий может принести в муниципальные центры добровольчества сувенир или памятную вещь, а также книги, которые будут отправлены и переданы жителям Херсонской области. Акция будет идти до конца месяца.

Отметим, что общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы, исходя из потребностей населения. Сейчас активно идёт подготовка к осенне-зимнему периоду. Так, например, ведётся сбор тёплой одежды и продуктов длительного хранения. В Херсонскую область уже поставлены канистры со специализированным средством, которое служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки.

Передать посылку волонтёрам центра в Пскове можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на улице Конной, 2. Пункты сбора открыты во всех муниципалитетах Псковской области. Чтобы найти нужный пункт сбора в различных муниципальных образованиях, можно воспользоваться интерактивной картой. Карта доступна по ссылке: https://clck.ru/32iXb3.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Добавим, что ранее о помощи подшефным районам Херсонской области рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.