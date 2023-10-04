Три псковички прошли судейские сборы в Подмосковье

18:44, 04 октября 2023, ПАИ

Три псковских арбитра прошли учебно-тренировочный сбор для судей девушек, который состоялся в Подмосковье с 1 по 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Всего в сборах поучаствовало 57 арбитров, в том числе псковички Полина Малинина, Алина Панфилёнок и Кристина Шершнева.

«Этот сбор был проведён специалистами женского направления отдела подготовки судей Академии РФС совместно с представителями департамента судейства РФС. Девушки-судьи ознакомились с современными методиками тренировочного процесса, восстановления и питания, а также провели работу с психологом и индивидуальные собеседования. Такие УТС очень важны как для улучшения качества судейства женских юношеских футбольных лиг, так и для более эффективной подготовки резерва. Девушки могут лучше понять наши стандарты и требования, а специалисты РФС в свою очередь имеют возможность донести до каждого судьи необходимую информацию, понять потенциал каждого конкретного арбитра, оценить уровень его мотивации и квалификации», – отметил начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков.

На сборах обсуждались вопросы целей, задач и специфики работы девушек-арбитров, сложностей и преимуществ судей-женщин, структуры и формата соревнований девичьего и юношеского футбола в России, спортивного питания, роли тренера по физподготовке в работе арбитра и другие важные темы. Также участницы УТС прошли пробную сдачу нормативов по физической подготовке, тестирование по правилам игры и провели тренировочное занятие на футбольном поле.

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