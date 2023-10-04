Псковские музыканты выступили на закрытии арт-резиденции «Золотой петушок» в Петербурге

19:45, 04 октября 2023, ПАИ

Музыканты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области совместно с учащимися Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова выступили на закрытии арт-резиденции в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Выступление состоялось в концертном зале средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории в Международный день музыки, 1 октября. Программа концерта включала сюиты «Золотой петушок» и «Шехеразада».

Отметим, Международный молодежный симфонический оркестр был создан летом 2023 года в Пскове из участников проекта «Золотой петушок: арт-резиденция для молодых музыкантов в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова». Молодые музыканты – учащиеся музыкальных училищ из России и Беларуси – провели в Псковской области неделю, совместно занимаясь музыкой и помогая в благоустройстве усадьбы Римского-Корсакова в деревне Любенск, где была создана последняя опера великого композитора – «Золотой петушок». Проект был реализован благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В августе 2023 года Международный молодежный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова выступил с концертами в Пскове (в рамках фестиваля «Музыка на воде») и в белорусском Могилеве. Финальный концерт в Петербурге ознаменовал завершение работы арт-резиденции.

Помощь в подготовке финального концерта оказал ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Алексей Васильев, выступивший одним из дирижеров концерта, наряду с художественным руководителем Международного молодежного симфонического оркестра Алексеем Репниковым.

В число музыкантов-участников оркестра вошли студенты Псковского колледжа искусств Наталья Анакина (виолончель), Кейта Данилова (виолончель), Наталья Клюкина (виолончель), Петр Анисимов (кларнет), Лев Кричевский (валторна), Камилла Цуман (труба) и профессиональные музыканты: дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Дмитрий Воронцов и артисты оркестра Ольга Федорова (скрипка), Мария Дорогова (скрипка), Роман Романов (контрабас), Илья Кричевский (гобой), Аркадий Галковский (бас-кларнет).

Как сообщили в Псковском колледже искусств, благодаря проекту «Золотой петушок» в образовательное учреждение устроились на работу новые преподаватели: петербургские музыканты Владимир Маслов (ударные), Дмитрий Кузьмин (туба), Иван Кузьмин (виолончель).

Проект был реализован в Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре. Успешный опыт проведения международной арт-резиденции для молодых музыкантов в Псковской области дает надежду на то, что проект получит развитие и станет ежегодным.