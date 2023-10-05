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Происшествия

Нетрезвый петербуржец попал в ДТП в Гдове

60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением и съехал в кювет. ДТП произошло 4 октября в Гдове, на 110-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место ДТП. Фото: здесь и далее: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Водитель от медпомощи отказался. На месте работали бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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