Нетрезвый петербуржец попал в ДТП в Гдове
60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением и съехал в кювет. ДТП произошло 4 октября в Гдове, на 110-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель от медпомощи отказался. На месте работали бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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