Нетрезвый петербуржец попал в ДТП в Гдове

08:58, 05 октября 2023, ПАИ

60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением и съехал в кювет. ДТП произошло 4 октября в Гдове, на 110-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель от медпомощи отказался. На месте работали бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.