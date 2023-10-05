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Экономика

В России появилось рекордное число иностранных брендов

С января по сентябрь этого года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома, подсчитали в консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank). Об этом пишет РБК.

Это стало рекордным показателем по числу вышедших в страну за последние четыре года марок. Для сравнения, в 2019 году в России появилось 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. Так, в 2020 году их было 13, в 2021-м — 15, а в 2022-м — всего 11.

После начала в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине иностранные компании, включая ряд крупнейших мировых fashion-ретейлеров, стали массово сворачивать бизнес в России. В их числе — испанская Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и шведская H&M (H&M, Cos, & Other Stories). Кроме того, с рынка ушли и люксовые бренды Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и другие люксовые марки.

По данным NF Group на конец первого квартала этого года, с марта 2022 года об уходе объявили 23 иностранные компании, а еще 34 провели ребрендинг и передали (или объявили о планах передать) российский бизнес другим участникам рынка. В результате в российских торговых центрах освободилась значительная часть площадей. По данным NF Group на конец первого квартала этого года, объем свободных площадей только в торговых центрах Москвы на тот момент составлял 14,5%. На рынок начали выходить сети преимущественно из дружественных России стран. В прошлом году из 11 появившихся на рынке сетей пять были из Турции, две — из Китая и лишь по одной компании — из США и Италии. Как отмечают в NF Group, восточные компании впервые начали столь активно выходить в Россию.
 

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