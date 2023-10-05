Псковский регионологический журнал вошёл в список ВАК при Минобрнауки

11:25, 05 октября 2023, ПАИ

Псковский регионологический журнал вошёл в список рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ. Об этом сообщила ректор ПсковГУ на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Это очень серьёзный труд, который сегодня взял для работы в МИД Московский государственный институт международных отношений. Этот проект уже отмечен экспертно. Результатами двухлетней работы оказалось то, что Псковский регионологический журнал вошел в список ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Это произошло очень быстро, и это хороший показатель. Кроме того, здесь была задействована достаточно сильная плеяда молодых учёных и аспирантов. Это серьёзная лаборатория, которую мы выиграли вместе с МГИМО. Я надеюсь, что мы ещё покажем дополнительные результаты по этому поводу», – подчеркнула Наталья Ильина.

Напомним, что программа развития Псковского государственного университета одержала победу в проекте «Приоритет-2030». Кроме того, ПсковГУ подтвердил базовую часть гранта «Приоритет-2030».