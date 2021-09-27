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Общество

ПсковГУ будет получать 100 миллионов рублей ежегодно на реализацию программы развития

Программа развития Псковского государственного университета одержала победу в проекте «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Это означает, что ПсковГУ становится получателем базового гранта в размере 100 млн рублей ежегодно до 2030 года на реализацию целей программы развития. Сегодня результаты объявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. 106 вузов России из 46 субъектов стали полноценными участниками программы в этом году. Более 60% вузов, вошедших в программу, – региональные. Всего на грант поступило порядка 200 заявок.

«Для нас стали открытием 5 вузов, в том числе команда Псковского государственного университет, - отметил Валерий Фальков. – Эти вузы произвели сильное впечатление. Каждый находится на своем этапе, у каждого свои задачи. Но мы впервые увидели у регионов настолько сильное желание меняться и трансформироваться. Они находятся в хорошей форме, были подготовлены опытом предыдущего участия. От них мы ждали хороших результатов, и они продемонстрировали такие результаты».

Миссией ПсковГУ является обеспечение кадрами северо-запада приграничья России и содействие его развитию и безопасности. Программа развития охватывает всё - науку, образование, работу с молодёжью, кадры, инфраструктуру вуза. Вуз ставит перед собой цель —   создать сетевой университет на территории северо-западного приграничья для обеспечения международного научно-образовательного сотрудничества Российской Федерации, Республики Беларусь и стран Балтии.

«С учетом внешних вызовов и приоритетов ПсковГУ реализует модель сетевого университета на северо-западном приграничье, выбрал роль агента «мягкой силы» на сопредельной территории Северо-Запада и видит себя университетом – форпостом северо-западной территории России, интегрированным с ведущими российскими и зарубежными образовательными и исследовательскими центрами, обеспечивающим трансграничную востребованность своих выпускников», - комментирует ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Планируемые результаты реализации программы развития:

  • к 2030 году ПсковГУ на 100% закрывает кадровые потребности в педагогических работниках и руководителях школ региона, в том числе обеспечивая не менее 80% потребностей в дополнительном профессиональном образовании;
  • создана экосистема «адресной» подготовки абитуриентов приграничья под сетевые образовательные программы;
  • создан Российско-Белорусский образовательный центр поддержки и сопровождения талантливых школьников при ПсковГУ под приоритеты экономического развития и компетенции будущего;
  • реализуется пакет сетевых образовательных продуктов и сервисов совместно с партнерами сетевого университета по направлениям: медицина и здравоохранение, информационные технологии, инженерные технологии и системы, образование и гуманитаристика;
  • действует вариативная система подготовки научно-педагогических кадров и коллективов.

В программе развития вуза есть два стратегических проекта.

- Мы создадим единое научно-образовательное пространство «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ» в консорциуме с Витебским государственным университетом и «Курчатовским институтом»[СК2] , - рассказывает Наталья Ильина. -  Выбор второго проекта обусловлен существующей в Псковской области проблемой обеспечения кадрами первичного звена здравоохранения. Мы хотим выстроить непрерывную цепочку подготовки и развития медицинских кадров, начиная от школы до многопрофильного портфеля программ дополнительного образования врачей. Этот проект мы выполняем вместе с губернатором. Принято решение о передаче нам медицинского колледжа, государственного задания на повышение квалификации врачей и выделении жилищного фонда для молодых и приглашенных специалистов.

«Эксперты дали высокую оценку нашей программе, и мы надеемся, что в ближайшие годы сможем претендовать на получение специальной части гранта», - прокомментировал  начальник управления стратегического развития вуза Сергей Куклев.

Цель программы «Приоритет 2030» – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

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