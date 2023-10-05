Разработанный учёными ПсковГУ прибор установят на реке Великой

11:50, 05 октября 2023, ПАИ

Прибор для оценки водных экологических систем, разработанный учёными ПсковГУ, установят на реке Великой в Пскове. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«В рамках «Приоритета-2030» мы взяли проект по экологическому сопровождению тех территорий, которые есть в Псковской области, то есть различных экосистем. Экспериментальный образец уже сделан, и он прошёл всю сертификацию и все испытания на уровне министерства, которые необходимы. Мы в октябре напротив нашего корпуса на улице Красноармейской выставим в реку Великую прибор, который будет отслеживать и мониторить в текущем режиме все пробы. Это достаточно серьёзный прибор, и мы надеемся, что он пойдёт в промышленность. Это чисто разработка наших ученых», – отметила ректор вуза.

Напомним, что программа развития Псковского государственного университета одержала победу в проекте «Приоритет-2030». Кроме того, ПсковГУ подтвердил базовую часть гранта «Приоритет-2030».