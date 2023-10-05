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Общество

Учителей чествуют в Псковской области

Торжественное мероприятие в честь Дня учителя состоялось в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 5 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Торжественное мероприятие в честь Дня учителя прошло в Пскове. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На мероприятии присутствовали учителя и представители педагогических династий из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Дно, Локни, Невеля, Новоржева, Новосокольников, Острова, Печор, Порхова, Псковского района, Пустошки, Пушкинских Гор, Пыталово.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил присутствующих с профессиональным праздником и отметил огромную роль учителя в обществе и в жизни каждого человека.

«На ваших плечах не только воспитание детей, но и воспитание подрастающего поколения на основе наших традиционных семейных, духовных и нравственных ценностей. Сегодня важно этому уделять особое внимание, чтобы наша молодёжь росла доброй, сильной, думающей и честной», – сказал глава региона.

Фото: ПАИ

Он также заверил, что будут расширяться существующие и приниматься новые меры поддержки, увеличиваться финансирование, запускаться перспективные проекты для дальнейшего развития системы образования Псковской области.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках региональной Большой учительской недели. Она проходит по всей России с 2 по 8 октября. В этот период будут подведены итоги профессиональных конкурсов, а также состоятся мероприятия с участием педагогических работников, студентов педвузов и органов государственной власти.

Напомним, что ранее в рамках мероприятия в Пскове прошёл день психолого-педагогических классов и день педагога-наставника.

Добавим, что 5 октября в России празднуется День учителя.

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