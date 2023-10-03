День психолого-педагогических классов пройдёт в Пскове

09:38, 03 октября 2023, ПАИ

День психолого-педагогических классов пройдёт в Пскове сегодня, 3 октября, в рамках региональной Большой учительской недели. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Так, в школе № 24 и в школе № 47 состоятся профориентационные встречи с представителями регионального комитета по образованию, Псковского областного института повышения квалификации работников образования и Российского общества «Знание». Представители сферы образования региона обсудят с 11-классниками выбор профессии.

Кроме того, в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования при поддержке Российского общества «Знание» состоится профориентационная встреча с кандидатом социологических наук Надеждой Вальнер, во время которой пройдёт презентация книги «Разговор под цветущими липами» для обучающихся Пскова.

Отметим, что Большая учительская неделя проходит по всей России с 2 по 8 октября. В этот период будут подведены итоги профессиональных конкурсов, а также состоятся мероприятия с участием педагогических работников, студентов педвузов и органов государственной власти.

Напомним, в 2023–2024 учебном году в Псковской области начали работу десять психолого-педагогических классов. Знакомиться с профессиями педагогической направленности будут старшеклассники из Пскова, Великих Лук, Невеля, Опочки, Пустошки и Острова.