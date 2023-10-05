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Двукратный чемпион Паралимпийских игр провёл встречу со студентами ВЛГАФК

В Великолукской государственной академии физической культуры и спорта студенты встретились с двукратным чемпионом зимних Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексеем Мошкиным. Об этом пишет портал Luki-News.

Фото: Luki-News

Заслуженный мастер спорта России приехал со своей программой «Мотивационные встречи с Алексеем Мошкиным», которая состояла из показа художественного фильма «Со дна вершины» и автограф-сессии.

Алексей Мошкин рассказал, почему проводит эти встречи. «Главная мысль моих мотивационных встреч, что не нужно отчаиваться в сложных жизненных ситуациях. Я думаю, что такая встреча поддержит людей и скажет, что не всё так плохо на сегодняшний день», – сказал он.

«Важность встречи с педагогами-наставниками и со знаменитыми людьми в спорте, науке, образовании, культуре важна для студентов тем, что они не только знакомятся с людьми, которые достигли каких-то высот в различных сферах, но и ещё видят живой пример того, чего можно самим достичь в жизни, глядя на людей, с которыми мы организуем встречи», – пояснил проректор по спортивной работе учебного заведения Андрей Петров.

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