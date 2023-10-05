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Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках превысила 10%

Средняя максимальная ставка в топ-10 российских банков по объему депозитов физических лиц в третьей декаде сентября составила 10,19%, сообщили в Банке России, сообщает РБК.

Последний раз выше 10% уровень средней максимальной ставки был во второй декаде мая 2022 года, тогда российские банки предлагали вклады почти под 11,8% годовых, следует из статистики регулятора.

Существенный рост ставок по вкладам в топ-10 российских банков произошел в конце сентября, после того как Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. В начале и середине месяца крупнейшие кредитные организации предлагали клиентам ставки в 9,7–9,77% годовых, говорится в сообщении регулятора. При этом ключевая ставка ЦБ превысила отметку в 10% гораздо раньше: еще в середине августа регулятор провел внеплановый раунд ужесточения и увеличил ее с 8,5 до 12% годовых.

Но получить двузначную ставку клиенты банков могут только по среднесрочным вкладам, следует из данных мониторинга ЦБ. Так, по вкладам на срок от 91 до 180 дней банки готовы предложить клиентам ставку в 11,17% годовых, следует из данных мониторинга ЦБ в третьей декаде сентября. Краткосрочный вклад (до 90 дней) в топ-10 банков можно оформить под 9,19% годовых. Средние максимальные ставки по вкладам от полугода до года и на срок больше одного года на конец месяца составляли 9,37% и 9,99% годовых соответственно, говорится в сообщении регулятора.

В мониторинг ЦБ входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф Банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Средний размер вклада физических лиц в первом полугодии 2023 года (последние актуальные данные) составил 310 тыс. руб., сообщало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Общая сумма вкладов физических лиц к концу июня 2023 года составила 39,2 млрд руб., что составляет 75,5% от общей суммы вкладов, размещенных в российских банках, приводило данные агентство.

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