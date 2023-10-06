Вера Емельянова вошла в топ-10 псковского медиарейтинга

18:47, 06 октября 2023, ПАИ

Значительный рост в региональном топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» за сентябрь 2023 года показала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Рейтинг составлены на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Вера Емельянова поднялась в топ-30 на десять строчек, заняв десятое место с медиаиндексом 1 522.

Самыми заметными сюжетам в СМИ с её участием стали подведение итогов летней оздоровительной кампании, прошедшая в Псковской области церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Пушкинская лира», совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, а также участие Псковской области в Форуме социальных инноваций в Москве.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».