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Эпидобстановку в регионе обсудил Михаил Ведерников с профильными специалистами

Эпидемиологическая обстановка в Псковской области стала темой совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с специалистами. В обсуждении приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко, и.о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в сегодня, 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Рабочая встреча губернатора с Еленой Припутенко и Надеждой Рагозиной /Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Ситуация в целом стабильная. С начала сентября отмечается ожидаемый сезонный подъем заболеваемости населения региона острыми респираторными вирусными заболеваниями», – проинформировала Елена Припутенко.

По ее словам, это связано с формированием коллективов, которые вернулись из летних отпусков и каникул. За прошлую неделю выявлено почти 4 тыс случаев ОРВИ, что гораздо меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Заражений гриппом не обнаружено. Среди заболевших более 48% – дети до 14 лет. Половина случаев инфицирования зарегистрирована в Пскове.

С целью ограничения распространения заболевания ОРВИ закрыты восемь классов в пяти школах и 11 групп в двух организациях среднего профессионального образования.

Что касается коронавирусной инфекции, то здесь тоже отмечается небольшой рост числа заболевших. На прошлой неделе выявлено 16 человек (штамм «Омикрон»), в то время как летом регистрировалось порядка пяти-десяти случаев в неделю. Преобладающее число заболевших граждан – люди старшей возрастной группы.

Михаил Ведерников заметил, что рост заболеваемости в регионе незначительный и пока не требует введения каких-то мер, кроме профилактических.

Первый заместитель губернатора доложила, что в связи с рекомендацией главного санитарного врача к вакцинации от гриппа и ОРВИ в регионе приступили в конце августа, когда получили первую партию вакцины – 120 доз препарата. «Активно взаимодействуем с муниципалитетами и медицинскими организациями для проведения мероприятий по иммунизации населения», – отметила Вера Емельянова.

Елена Припутенко обратила внимание, что кроме своевременной вакцинации следует соблюдать правила личной гигиены – регулярно мыть руки, обрабатывать поверхности и гаджеты дезинфицирующими средствами, а также избегать мест массового скопления людей, проветривать помещения, применять входной фильтр в организациях и др.

«Будем следить за ситуацией. Если появится необходимость в принятии дополнительных решений, обсудим это дополнительно», – заключил губернатор.

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