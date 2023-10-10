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Спорт

Итоги Кубка по баскетболу подвели в Пскове

Подведены итоги Кубка Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд, который прошёл с 16 сентября по 8 октября в зале спортшколы «Барс», сообщили ПАИ в Псковской региональной федерации баскетбола.

Фото здесь и далее: Псковская региональная федерация баскетбола. Подведены итоги Кубка Пскова по баскетболу

Первое место среди мужчин заняла команда «Аб. Динамо». Серебро завоевали баскетболисты спортшколы «Ника». Замкнула тройку лидеров команда «Политехник».

Среди женских команд обладателями кубка стали спортсменки из Локни. Второе место заняла сборная Пскова. Третье место досталось баскетболисткам из Острова.

Подведены итоги Кубка Пскова по баскетболу

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