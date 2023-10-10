Итоги Кубка по баскетболу подвели в Пскове

12:16, 10 октября 2023, ПАИ

Подведены итоги Кубка Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд, который прошёл с 16 сентября по 8 октября в зале спортшколы «Барс», сообщили ПАИ в Псковской региональной федерации баскетбола.

Первое место среди мужчин заняла команда «Аб. Динамо». Серебро завоевали баскетболисты спортшколы «Ника». Замкнула тройку лидеров команда «Политехник».

Среди женских команд обладателями кубка стали спортсменки из Локни. Второе место заняла сборная Пскова. Третье место досталось баскетболисткам из Острова.

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