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Происшествия

40 тысяч рублей лишился житель Пскова, поверивший письму от мобильного оператора

40 тысяч рублей лишился житель Пскова, поверивший письму от мобильного оператора. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В свой день рождения мужчина получил на электронную почту сообщение, в котором содержалось поздравление от известного сотового оператора со специальным предложением: «Пополни сегодня счет мобильного телефона и получи в 2 раза больше! Ваш номер: +79115хххххх (частично скрыт в целях безопасности)».

Пскович нажал ссылку «пополнить номер телефона», ввел данные своей карты и код подтверждения. Однако ему пришло сообщение о том, что код устарел. В связи с чем он трижды вводил пришедший код. Затем мужчина в личном кабинете онлайн-банка увидел сообщения о списании 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.

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