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Общество

В России снизился спрос на витамин D

Продажи витамина D в России за первые восемь месяцев 2023 года сократились на 7% относительно аналогичного периода прошлого года после продолжительного роста, это произошло в том числе на фоне окончания пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спрос на витамин D в виде лекарственного препарата и в форме БАД значительно увеличился с 2019 по 2022 год. Так, в 2019 году было продано более 12 миллионов упаковок, а в 2022-м – уже почти 27 миллионов. При этом продажи в рублях за тот же период увеличились более чем в три раза (в 2019 году было продано витамина D на 3,2 миллиарда рублей, в 2022-м – на 9,9 миллиарда).

«В первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года в группе наблюдается снижение (продаж. – Ред.) на 7% в упаковках и рублях», – говорится в исследовании.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк связывает это с окончанием пандемии коронавируса, которая «подстегивала спрос на препараты, традиционно считающиеся эффективными при инфекционных заболеваниях». По его словам, более значимое падение продаж этого витамина в группе БАД (минус 13% и минус 4% соответственно) может быть объяснено тем, что спрос на БАД в большей степени был обусловлен потребителями, которые самостоятельно приняли решение использовать его в качестве профилактики, в то время как лекарственный препарат витамина D чаще назначают врачи.

При этом директор отдела стратегических исследований Юлия Нечаева также подчеркнула, что «ковидные тренды» становятся менее выраженными, однако традиционно спрос на витамин D растет с наступлением осенне-зимнего сезона.

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