28 новых отделений «Почты России» открыли в Псковской области

10:54, 11 октября 2023, ПАИ

28 новых отделений «Почты России» открыли в Псковской области. Об этом заявила директор управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 октября.

«Все отделения уже функционируют. Дальше работаем строго по соглашению, составляем дорожную карту при поддержке правительства и нашей компании», – отметила она.

По словам Ольги Беляцкой, в Псковской области находится 288 отделений «Почты России», 206 из них – в сельской местности. Работает в «Почте России» более 1,5 тысячи сотрудников – свыше 700 почтальонов, водители, операторы. Они и выполняют задачи, которые поставлены перед организацией.

«У нас сейчас ситуация с сотрудниками стабилизируется, сотрудниками мы укомплектовываемся. У нас идёт плотная работа с главами районов и центрами занятости. Мы свою кадровую ситуацию стабилизируем. Острой проблемы сейчас нет», – отметила она.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала. Также губернатор Псковской области договорился о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. Ещё в десяти почтовых отделениях проведут ремонт. Кроме того, сотрудникам «Почты России» в Псковской области проиндексируют зарплаты.