Псковичи смогут получать посылки с Ozon в почтовых отделениях

11:42, 11 октября 2023, ПАИ

Жители Псковской области смогут получить посылки, заказанные на маркетплейсе Ozon, в отделениях «Почты России». Об этом рассказала директор управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 октября.

«Мы реализуем новые проекты. В частности, один из подобных проектов – это взаимодействие с маркетплейсом Ozon. Теперь каждый житель Псковской области в конкретных отделениях почтовой связи, у нас сейчас их будет более 40, может получить свою посылку с Ozon у нас. То есть не нужно идти куда-то, мы все реализуем у себя», – отметила Ольга Беляцкая.

Директор управления подчеркнула, что «Почта России» – это стратегически важное предприятие, особенно в сельской местности. «Мы решаем такие вопросы, как работа наших отделений в каждом удаленном уголке, решаем текущие вопросы, которые у нас возникают. Также реализуем новые проекты. Работаем с тем, что есть, и внедряем новые технологии», – заключила она.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.

Также губернатор Псковской области договорился о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. Ещё в десяти почтовых отделениях проведут ремонт. Кроме того, сотрудникам «Почты России» в Псковской области проиндексируют зарплаты.