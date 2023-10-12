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Общество

Наталья Исакова: Псковская область обладает огромным туристическим потенциалом

Географическое положение и появившаяся в последние годы транспортная доступность – все это делает Псков центром туризма. О готовности Псковской области к проведению финала Всероссийской премии Russian Event Awards в следующем году высказалась член Общественной палаты РФ, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. 

На фото Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«Псковская область обладает огромным туристическим потенциалом. С нашим регионом связаны знаковые исторические события, судьбы выдающихся людей, здесь расположены выдающиеся памятники, святые места, природные заповедники и другие места. Географическое положение и появившаяся в последние годы транспортная доступность – все это делает Псков центром туризма. У региона есть опыт организации мероприятий на очень высоком уровне. Не сомневаюсь, что проведем его достойно. Вместе с тем, у представителей туризма появится уникальная возможность обменяться опытом, перенять лучшие практики», – сказала Наталья Исакова. 

Ранее губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с председателем правления Фонда развития общественных связей Region PR, основателем федеральных туристических премий Геннадием Шаталовым заявил, что Псковская область готова принять финал Всероссийской премии Russian Event Awards в следующем году.

Отметим, в начале октября Псковская область впервые организовала окружные этапы всероссийских премий туротрасли: Russian Event Awards, «Туристический сувенир» и «Маршрут года». В регион съехались более 600 экспертов из 26 регионов страны. Псковские проекты оказались в числе победителей премий.

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