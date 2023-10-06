Окружной этап премии Russian Event Awards открылся в Пскове

11:46, 06 октября 2023, ПАИ

Окружной этап премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов открылся в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В данный этап прошли Новгородская, Ленинградская, Псковская, Мурманская, Калининградская, Архангельская, Белгородская, Московская, Тамбовская, Воронежская, Тверская, Липецкая, Ярославская, Владимирская, Калужская, Тульская области, Республика Карелия, Санкт-Петербург и Москва.

Сейчас проходят публичные презентации финалистов окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Организаторами мероприятия выступили комитет по культуре Псковской области, фонд по развитию общественных связей «Region PR» и ООО «Консалтинг тур».

От Псковской области в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» участвует спортивно-туристический комплекс «Раздолье», а в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью свыше 100 000 человек» – этнокультурный гастрономический фестиваль «Моя еда» и познавательный эногастрономический фестиваль «Виноград». За звание «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» посоревнуется отель «Покровский».

Кроме того, в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек» выдвинут фестиваль «Наше море», который прошёл в Гдовском районе, и Дни пушкинской поэзии и русской культуры. За звание лучшего туристического события в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек поборется Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь».