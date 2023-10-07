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Псковские проекты попали в число победителей премий «Маршрут года» и Russian event awards

В Псковской области объявили победителей окружных этапов российской и международной премий в области туризма «Маршрут года» и Russian event awards. Торжественное мероприятие состоялось в Пскове в субботу, 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковской области объявили победителей окружных этапов российской и международной премий в области туризма «Маршрут года» и Russian event awards. Фото здесь и далее: ПАИ

Видеообращение участникам направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что большое количество участников и проектов, заявленных на премии, говорит о хорошей динамике развития туриндустрии, об интересе к туризму и соответствующей инфраструктуре.

«Почётно, что в Пскове собрались ведущие эксперты отрасли, чтобы выявить лучшие практики, обменяться опытом, найти новых партнёров, друзей и единомышленников. Нам есть что показать. На нашей земле древняя история сочетается с современностью и всё складывается в единые органичные маршруты. Протягивая нити из прошлого в настоящее, изучая историю и путешествуя по Псковской области, можно по-настоящему понять, что такое Россия и какое в ней место занимаешь ты сам», – сказал губернатор.

Председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR, основатель федеральных туристических премий Геннадий Шаталов, выступая перед залом, отметил, что внутренний туризм в России развивается благодаря всем специалистам туротрасли, в том числе лучшим практикам, представленным в Пскове.

«Давайте друг к другу приезжать в гости. Пора путешествовать по России!» – призвал Геннадий Шаталов.

Победители в порядка 20 номинациях были объявлены в рамках Международной премии Russian event awards. От Псковской области победителями в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства в населённом пункте до ста тысяч человек» стали сразу два проекта: фестиваль «Наше море» (Гдов) и Дни пушкинской поэзии и русской культуры (Пушкинские Горы, Михайловское). Лучшим местом размещения для проведения турсобытий стал псковский отель «Покровский».

Второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью свыше ста тысяч человек» занял познавательный эногастрономический фестиваль «Виноград», проходящий в Пскове.

В число призёров премии «Маршрут года» вошли такие псковские проекты, как «Небесный остров Себеж» (номинация «Лучшая идея маршрута»), «Мы псковские – мы прорвемся» (номинация «Лучший военно-исторический маршрут»), «Вечер в средневековом стиле» (номинация «Лучший этнографический маршрут»). Все они получили бронзу в своих номинациях. «Лучшим туристическим путеводителем» стало издание «Россия начинается здесь» Туристского информационного центра Псковской области.

Списки победителей окружных этапов премий «Маршрут года» и Russian event awards будут опубликованы на официальных сайтах событий здесь.

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