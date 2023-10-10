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Псковская область готова принять финал премии Russian Event Awards

Псковская область готова принять финал Всероссийской премии Russian Event Awards в следующем году, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с председателем правления Фонда развития общественных связей Region PR, основателем федеральных туристических премий Геннадием Шаталовым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область готова принять финал премии Russian Event Awards. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы готовы предложить площадку для общефедерального формата. Мероприятие такого масштаба — хороший повод обменяться успешным опытом с коллегами из других регионов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Псковская область впервые принимала окружные этапы всероссийских премий туротрасли: Russian Event Awards, «Туристический сувенир» и «Маршрут года». В регион съехались более 600 экспертов из 26 регионов страны. Псковские проекты оказались в числе победителей премий.

Михаил Ведерников обсудил с Геннадием Шаталовым вопросы развития внутреннего и международного туризма. Речь зашла и о развитии туризма в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Геннадий Шаталов положительно оценил туристический потенциал региона и отметил, что Псковская область именно то место, где нужно закладывать основы развития перекрестного турпотока. Михаил Ведерников отметил, что Псковская область активно развивает сотрудничество с Республикой Беларусь и приграничной Витебской областью. В этом году запущен сезонный авиарейс Псков - Минск, в Витебске состоялись Дни Псковской области. Перспективные направления сотрудничества, в том числе туризм, обсуждались в Пскове и на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Геннадий Шаталов особо подчеркнул перспективы региона стать одним из лидеров маршрута «Серебряное ожерелье России». «Нам есть куда расти. Туризм — один из векторов развития экономики Псковской области», — заключил губернатор.

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Псковская область готова принять финал премии Russian Event Awards

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