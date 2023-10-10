Импортная зимняя резина в России подорожала в полтора-два раза

08:45, 13 октября 2023, ПАИ

Перед новым сезоном в России резко подорожала импортная зимняя резина, пишет Lenta.ru.

Стоимость шин Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental и иных зарубежных производителей выросла в полтора-два раза. Представители отрасли объясняют рост цен усложнившейся логистикой, высоким курсом доллара и подорожанием сырья.

Производимая в России резина подорожала на 20%. На отечественную продукцию, помимо роста цен на сырье, повлиял также уход компаний, забравших свои технологии с местного рынка. Заводам пришлось заложить в цену затраты на приобретение и наладку нового оборудования, отмечает издание.

Комментируя рост цен на резину в начале года, в Минпромторге заявили, что на фоне профицита мощностей и переструктурирования рынка цены должны снизиться. «Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность», — заявили представители министерства.