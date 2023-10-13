Жилой дом сгорел в Порховском районе
Жилой дом и дворовая постройка сгорели в деревне Веретье Порховского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома.
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