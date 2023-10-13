Жилой дом сгорел в Порховском районе

10:41, 13 октября 2023, ПАИ

Жилой дом и дворовая постройка сгорели в деревне Веретье Порховского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома.