Кикоинский класс открыли в Белоруссии при содействии ПсковГУ

10:53, 13 октября 2023, ПАИ

Второй кикоинский класс в Белоруссии открыли в средней школе № 1 имени С. И. Грицевца в Барановичах Брестской области. Об этом пишет Барановичская объединенная газета «Наш край».

Договор о сотрудничестве между ПсковГУ и школой подписали начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарёв и директор общеобразовательного учреждения Марина Купцова.

«Это проект конвергентного обучения, в котором сочетаются междисциплинарные программы. В данном случае – естествоведческо-математической направленности. Обучение будет направлено на воспитание детей с новым типом мышления, которые воспринимают мир как единое целое, а не отдельно взятые школьные предметы. Ребята смогут раньше заняться научными исследованиями, получить навыки программирования, 3D-моделирования, что пригодится им в дальнейшем независимо от выбранного направления: будь то математика, физика, химия, биология или география», – сказал Дмитрий Лобарёв.

Помимо этого, два кикоинских класса открыли в Полоцкой государственной гимназии в Белоруссии в партнёрстве с ПсковГУ.

Ранее сообщалось, что в ПсковГУ разрабатывают образовательную программу проекта «Кикоинский класс в белорусской школе».