Ведущий проекта «Неизвестные маршруты России» – о Псково-Печерском монастыре: Это что-то фантастическое

18:05, 13 октября 2023, ПАИ

Съёмочная группа телеканала «Россия-Культура» продолжает в Псковской области работу над двумя новыми выпусками проекта «Неизвестные маршруты России». Впечатлениями от увиденного поделился ведущий программы Максим Привалов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Вчера мы снимали Псково-Печерский монастырь. Это какая-то фантастика! Я видел много разных монастырей, потому что я русский человек и знаю, что это такое, но пещеры меня поразили в самое сердце. Это что-то инопланетное», – сказал он.

Максим Привалов также рассказал, что команде удалось снять потрясающего резчика по дереву Вячеслава Румянецева. «Он создаёт картины из дерева на сюжеты древнего Пскова – XVI–XVII веков», – уточнил он и добавил, что съёмочная группа также побывала на месте раскопок старинной мостовой в Печорах и на экоферме «Изборский страус».

«Мне всё понравилось и запомнилось. Это что-то фантастическое и грандиозное. Неделя – это мало, надо брать отпуск, приезжать с семьёй», – заключил ведущий.

Съёмочная группа проекта «Неизвестные маршруты России» прилетела в Псков 9 октября. Авторы проекта знакомят зрителей с достопримечательностями региона и местами, где нечасто бывают туристы. Съёмки программы запланированы до 17 октября.