О лечебной физкультуре поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- занятия ЛФК на 90 % могут купировать болевой синдром;
- в фазе обострения занятия ЛФК заменяют дыхательными упражнениями;
- 80 % успеха при занятиях лечебной физкультурой – диагностика;
- ЛФК – это не только упражнения, а ещё и массаж, терренкур – метод санаторно-курортного лечения;
- в ЛФК нет хороших или плохих механизмов, есть неправильно подобранные;
- 20-градусный наклон головы при просмотре телефона или гаджетов увеличивает нагрузку на позвоночник в два-три раза;
- боль в теле – это крик о помощи, болит не всегда там, где проблема;
- физические упражнения должны быть в жизни современного человека ежедневными.
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