О лечебной физкультуре поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:32, 13 октября 2023, ПАИ

Инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное: