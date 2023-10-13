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О лечебной физкультуре поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Евгений Тесля стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Фото: ПАИ

Главное:

  • занятия ЛФК на 90 % могут купировать болевой синдром;
  • в фазе обострения занятия ЛФК заменяют дыхательными упражнениями;
  • 80 % успеха при занятиях лечебной физкультурой – диагностика;
  • ЛФК – это не только упражнения, а ещё и массаж, терренкур – метод санаторно-курортного лечения;
  • в ЛФК нет хороших или плохих механизмов, есть неправильно подобранные;
  • 20-градусный наклон головы при просмотре телефона или гаджетов увеличивает нагрузку на позвоночник в два-три раза;
  • боль в теле – это крик о помощи, болит не всегда там, где проблема;
  • физические упражнения должны быть в жизни современного человека ежедневными.

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