Упражнения ЛФК могут купировать болевой синдром на 90% – псковский специалист

19:57, 13 октября 2023, ПАИ

Упражнения лечебной физической культуры (ЛФК) могут купировать болевой синдром на 90 %. Об этом заявил инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Упражнения ЛФК на 90 % могут купировать болевой синдром, то есть снизить его, потому что болевой синдром зачастую связан с проблемами в мышечном дисбалансе. Какие-то мышцы укорачиваются, спазмируются, они перенапряжены, потому что задействованы гораздо больше в повседневной жизни, особенно от какой-то рабочей рутины», – сказал Евгений Тесля.

Самый банальный пример – сидячая работа и глубокие мышцы спины позвоночника, они попросту укорачиваются и находятся в одном и том же положении, шея тем более. «И никакие электрофорезы, и магниты не могут показать тот же эффект, как упражнения», – отметил специалист.

Однако, Евгений Тесля подчеркнул, что речь идёт не о фазе обострения.

«Мы работаем в фазе обострения очень аккуратно, либо вообще даём недельку перерыва, либо врачи назначают физиопроцедуры. Но даже при фазе обострения обязательны показания к дыхательным упражнениям, они снижают болевой синдром, нормализуют пульс, улучшают кровообращение», – отметил он.

По его мнению, зачастую люди ленятся, так как не понимают огромной ценности именно упражнений. Также Евгений Тесля заметил, что абсолютно каждый слышал аббревиатуру ЛФК, но зачастую люди не понимают, что это такое. У людей в голове «рисуется» образ брошюрки с 20 упражнениями, которые нудные и неинтересные. Гость студии заметил, что это не так и под каждую патологию и травму существует свой набор упражнений.