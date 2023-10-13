Эксперт предупредил псковичей об опасности телефонов для позвоночника

20:13, 13 октября 2023, ПАИ

Об опасности телефонов для позвоночника предупредил псковичей инструктор-методист по ЛФК отделения спортивной медицины Псковской детской областной клинической больницы Евгений Тесля в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У очень многих родителей идёт настоящая борьба с детьми, пользующимися гаджетами и виджетами. Сейчас у нашего подрастающего поколения есть проблема с опорно-двигательным аппаратом. Она больше кумулятивного характера, то есть накопительного. Проблема современности – это неконтролируемое использование гаджетов и виджетов», – отметил специалист.

Гость студии подчеркнул, что это настолько опасно, что достаточно всего лишь 20-градусного наклона головой вперёд с тем же самым телефоном – и шейный отдел позвоночника начинает испытывать нагрузку в два-три раза больше, чем он испытывает это при обычном, нейтральном положении.

«Это очень опасно, потому что во время, когда закладывается опорно-двигательная система, особенно при скачках роста, это сформируется в таком виде. И затем работать с этим будет значительно сложнее. Отсюда сколиозы, кифозы», – заметил Евгений Тесля.