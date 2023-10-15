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Общество

Великолучане рассказали, что значит быть отцом

Жители Великих Лук рассказали, что для них значит быть отцом для своего ребёнка. Опрос мужского населения ко Дню отца провёл телеканал «Первый Псковский».

«Дарить ребёнку счастливое детство, дарить ребёнку ласку любовь и заботу – вот что значит быть отцом», – считает один из опрошенных мужчин.

Также жители города часто отмечали, что быть отцом – это большая ответственность и что настоящий отец должен обучить и обеспечить своих детей.

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