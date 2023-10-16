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Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на алкоголь

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, коньяк и бренди, следует из проекта приказа, опубликованного на портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации <...> «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка ‎(за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», — говорится в тексте.

Согласно проекту, с 1 января 2024 года МРЦ на водку объемом 0,5 литра планируется повысить до 299 рублей с 281, на коньяк — до 556 рублей с 517, на бренди — до 403 рублей с 375. Кроме того, предлагается установить минимальную стоимость рома — 403 рубля за полулитровую бутылку.

Согласно пояснительной записке, индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше девяти процентов, а также ростом затрат на ее производство.

Минимальные розничные цены — инструмент борьбы с дешевым контрафактом. Их устанавливают на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. При этом учитываются затраты на производство, минимальная рентабельность и налоги.

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