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Происшествия

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

В Псковской области простились с тремя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Михаил Ведерников
  • В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Михаил Ведерников
  • В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Михаил Ведерников

При исполнении воинского долга погибли рядовой Антон Дрягин, рядовой Константин Ефимов и рядовой Владимир Смирнов.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – написал губернатор.

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