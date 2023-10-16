В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

23:39, 16 октября 2023, ПАИ

В Псковской области простились с тремя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников





При исполнении воинского долга погибли рядовой Антон Дрягин, рядовой Константин Ефимов и рядовой Владимир Смирнов.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – написал губернатор.