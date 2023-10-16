В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
В Псковской области простились с тремя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
При исполнении воинского долга погибли рядовой Антон Дрягин, рядовой Константин Ефимов и рядовой Владимир Смирнов.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – написал губернатор.
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