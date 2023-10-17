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Политика

Владимир Путин провёл двусторонние переговоры с лидерами азиатских стран в Пекине

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 17 октября, прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь», сообщает газета «Известия».

Фото: ПАИ

Первый день его рабочей программы в Китае был посвящён прежде всего двусторонним переговорам. В частности, он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который признался, что диалог проходит в максимально сложной обстановке.

Кроме того, глава РФ побеседовал с представителями азиатских стран, которые в условиях СВО сохранили нейтралитет. В частности, Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Также президент РФ встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром. Владимир Путин подчеркнул, что партнёрство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер, в фокусе – обеспечение региональной безопасности. Кроме того, глава государства отметил, что Россия готова выполнять перед Пакистаном свои обязательства по поставкам агропродукции.

Владимир Путин также принял участие в церемонии официальной встречи, которую устроили председатель КНР Си Цзяньпин и его супруга Пэн Лиюань для глав делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Лидеры сделали совместное фото.

Основные же мероприятия в рамках визита российского президента в КНР ожидаются 18 октября. В этот день пройдут российско-китайские переговоры. В центре внимания окажутся региональные конфликты, в том числе война между Израилем и ХАМАС. При этом заключение каких-либо договоров не планируется.

Отметим, что темой форума «Один пояс – один путь» станет «Качественное совместное строительство «Пояса и пути» и совместные усилия для достижения общего развития и процветания». В его рамках будут организованы секции и панельные дискуссии о различных аспектах сотрудничества: торговых связях, цифровой экономике, инвестициях. В частности, планируются презентации конкретных инвестиционных проектов и подписание новых договорённостей в разных секторах экономики.

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