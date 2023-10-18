Епископ Псковский и Порховский Арсений возведён в сан митрополита

10:58, 18 октября 2023, ПАИ

Епископ Псковский и Порховский Арсений, назначенный правящим архиереем Псковской митрополии, возведён Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан митрополита Псковского и Порховского во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии. 16 октября его торжественно встретили в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове, где ему вручили посох главы Псковской митрополии.