Митрополит Тихон передал епископу Арсению посох главы Псковской митрополии

12:20, 16 октября 2023, ПАИ

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, бывший глава Псковской митрополии, передал епископу Арсению посох как символ переходящей власти от старого владыки к новому. Также дал наставление, чтобы в будущем епископ Арсений тоже передал его новому владыке. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«С надеждой, любовью здесь стоят ваши священники, собратья, паства, взирая на вас, в первую очередь, как на отца. Самое главное, что мы поняли, – у вас доброе, любящее сердце. А умное, любящее сердце воспримет и добрый совет, и навык, это все дело приходящее», – отметил митрополит Тихон.

Также он передал епископу Арсению панагию «Святая Троица».

«Я постараюсь, чтобы мое сердце было всегда открыто каждому человеку. Я приложу все усилия для того, чтобы и молитвой, и словом, и делом послужить православию на этой прекрасной и древней земле», – сказал новый глава Псковской митрополии епископ Арсений.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии. Сегодня его торжественно встретили в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове.