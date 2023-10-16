Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Тихон передал епископу Арсению посох главы Псковской митрополии

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, бывший глава Псковской митрополии, передал епископу Арсению посох как символ переходящей власти от старого владыки к новому. Также дал наставление, чтобы в будущем епископ Арсений тоже передал его новому владыке. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Митрополит Тихон передал епископу Арсению символ власти. Фото здесь и далее: ПАИ

«С надеждой, любовью здесь стоят ваши священники, собратья, паства, взирая на вас, в первую очередь, как на отца. Самое главное, что мы поняли, – у вас доброе, любящее сердце. А умное, любящее сердце воспримет и добрый совет, и навык, это все дело приходящее», – отметил митрополит Тихон.

Также он передал епископу Арсению панагию «Святая Троица».

«Я постараюсь, чтобы мое сердце было всегда открыто каждому человеку. Я приложу все усилия для того, чтобы и молитвой, и словом, и делом послужить православию на этой прекрасной и древней земле», – сказал новый глава Псковской митрополии епископ Арсений.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии. Сегодня его торжественно встретили в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Об особенностях ремонта улицы Николая Васильева рассказал глава Пскова
16 октября 2023

Почти 30 попыток незаконного вывоза валюты пресекли псковские таможенники за месяц
16 октября 2023

Контрабанду более двух тысяч пачек сигарет пресекли псковские пограничники
16 октября 2023

Нина Туманова: «Большие гастроли» дают российскому зрителю возможность увидеть новое
16 октября 2023

В Псковской области незрячий мастер изготавливает головоломки
16 октября 2023

О тайнах Синеникольского некрополя узнали участники краеведческих чтений в Опочке
16 октября 2023

Митрополит Тихон передал епископу Арсению посох главы Псковской митрополии
16 октября 2023

Банк России представил модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...