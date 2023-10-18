Выплату за добровольную сдачу оружия увеличат в Псковской области

16:23, 18 октября 2023, ПАИ

Выплату за добровольную сдачу оружия и боеприпасов предложили увеличить в Псковской области во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Динамика сдачи вооружения остаётся достаточно низкой. Во-первых, недостаточное информирование граждан, ну и та сумма, которую мы определили, она всё-таки больше является символической», – отметил глава региона.

Для решения этой проблемы управление Росгвардии по Псковской области подготовило памятки для жителей региона с разъяснением алгоритма действий по добровольной сдаче законно и незаконно хранящегося оружия. Они будут размещены в муниципальных образованиях области, местах расположения органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Отмечается, что за 2023 год добровольно сдали оружие десять граждан, в 2022 году – пять, проживающих на территории Псковской области.

В связи с этим во время совещания было предложено увеличить сумму вознаграждения в два раза.

«Посмотрите опыт других регионов. Проанализируйте, проработайте, дайте предложения для того, чтобы мы внесли это в проект бюджета следующего года», – заключил Михаил Ведерников.