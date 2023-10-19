Что сказал Владимир Путин на форуме «Россия – спортивная держава». Главное

18:11, 19 октября 2023, ПАИ

В Перми открылся Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Сегодня, 19 октября, на его пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» выступил президент России Владимир Путин. ПАИ собрало основные тезисы этого выступления.

Президент распорядился повысить отчисления от лотерей, направляемых на развитие физкультуры и спорта. «Это не значит, что нужно выводить отчисления от лотерей из регулирования Минфином. Просто они должны быть в большем объёме», – сказал он.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что большая часть доходов от акцизов на алкоголь и табак должна идти на решение социальных вопросов, в том числе на развитие спорта. «Если уж мы получаем от этого [акцизов] значительные средства, то они должны идти на реабилитацию тех, кто употребляет [алкоголь, табак], и тех, которые не должны употреблять, – подрастающее поколение», – указал он.

Владимир Путин уточнил, что немаловажным фактором популяризации отдельных видов спорта является умение делать это красиво и креативно. В пример он привёл развитие фигурного катания, где прирост занимающихся увеличился на 350 %. «Ясно, что это традиционно любимый вид спорта в нашей стране, но, кроме всего прочего, они умеют раскручивать себя, красиво показывать, показывать так, что это смотрится», – уточнил президент.

Кроме того, глава государства констатировал прирост россиян, занимающихся физической культурой и спортом. «За четыре последних года число граждан России, которые систематически занимаются спортом, выросло с 40 до 53 %. Это без малого 70 млн человек», – пояснил он. Целью же глава государства видит вовлечение к 2030 году в систематические занятия спортом 70 % россиян.

Президент поддержал идею главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева объявить 2024-й Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Отдельно глава государства заявил, что бокс в России развивается ярче, чем другие виды спорта.

Владимир Путин также отметил, что Россия бережёт спортивные традиции и в то же время открыта современным дисциплинам. В пример были приведены соревнования, которые объединяют классические виды спорта и киберспорт. «Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали «Игры будущего». Они стартуют в Казани очень скоро – 23 февраля следующего года», – сказал он.

Кроме того, глава государства анонсировал кратный рост числа соревнований с достаточно высоким призовым фондом.

Владимир Путин уверен, что количество стран – участниц Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня, можно увеличить. На данный момент ожидается минимум пять тысяч спортсменов из 11 государств.

Президент предложил закрепить как норматив градостроительства рекомендации по возведению некапитальных спортивных объектов. Такой норматив обяжет местные органы власти создавать спортивные объекты в шаговой доступности во дворах, парках, скверах, на набережных.

Владимир Путин также поручил развивать спортивную инфраструктуру на Дальнем Востоке. Он заявил, что сделано уже много, но необходимо продолжать это делать.