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Происшествия

Пскович пытался под кофтой вынести товар из магазина

31-летний пскович пытался ограбить магазин, спрятав товар под кофтой. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Пскович пытался под кофтой вынести из магазина товар. Фото: ПАИ

Ранее судимый молодой человек днём пришёл в один из магазинов самообслуживания, находящийся в Пскове. Там он взял товар на общую сумму 1 670 рублей и сложил его под свою кофту.

Однако работница магазина заметила это и попыталась задержать злоумышленника, который вырвался и убежал, при этом сама сотрудница упала, ударившись о косяк.

Псковский городской суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу ещё не вступил.

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