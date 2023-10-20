Пскович пытался под кофтой вынести товар из магазина

15:27, 20 октября 2023, ПАИ

31-летний пскович пытался ограбить магазин, спрятав товар под кофтой. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Ранее судимый молодой человек днём пришёл в один из магазинов самообслуживания, находящийся в Пскове. Там он взял товар на общую сумму 1 670 рублей и сложил его под свою кофту.

Однако работница магазина заметила это и попыталась задержать злоумышленника, который вырвался и убежал, при этом сама сотрудница упала, ударившись о косяк.

Псковский городской суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу ещё не вступил.