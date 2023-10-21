Облачная погода без осадков ожидается в Псковской области сегодня
21 октября на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -3 до 0 градусов, днём – от +1 до +6 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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